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1123001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ Opel Kadett all 79-94 артикул 1123001 FEBEST в Алматы

1123001 FEBEST 1123001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ Opel Kadett all 79-94
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 1123001
Наименование 1123001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ Opel Kadett all 79-94
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,24
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 21,0
Ширина упаковки [см] 3,5
Высота упаковки [см] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1123001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ Opel Kadett all 79-94 производителя FEBEST с артикулом 1123001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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