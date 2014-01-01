|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|1123001
|Наименование
|1123001_тяга стабилизатора переднего к-кт!\ Opel Kadett all 79-94
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,24
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Длина упаковки [см]
|21,0
|Ширина упаковки [см]
|3,5
|Высота упаковки [см]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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