|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0887B13
|Наименование
|0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98>
|Вес [кг]
|0,13
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|70,2
|Длина упаковки [см]
|7,3
|Ширина упаковки [см]
|7,3
|Высота упаковки [см]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98> производителя FEBEST с артикулом 0887B13 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита