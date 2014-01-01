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0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98> артикул 0887B13 FEBEST в Алматы

0887B13 FEBEST 0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0887B13
Наименование 0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98>
Вес [кг] 0,13
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 70,2
Длина упаковки [см] 7,3
Ширина упаковки [см] 7,3
Высота упаковки [см] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0887-B13_ролик натяжной ремня НО!\ Subaru Forester/Impreza 2.0 98> производителя FEBEST с артикулом 0887B13 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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