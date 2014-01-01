|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0887001
|Наименование
|0887-001_ролик натяжной ремня ГРМ!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 1.5-2.5 92>
|Вес [кг]
|0,315
|Внутренний диаметр
|32
|Длина упаковки [см]
|6,0
|Ширина упаковки [см]
|6,0
|Высота упаковки [см]
|3,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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