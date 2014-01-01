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0882G12MF_к-т подшипник ступ. пер.!\ Subaru Impreza 05> артикул 0882G12MF FEBEST в Алматы

0882G12MF FEBEST 0882G12MF_к-т подшипник ступ. пер.!\ Subaru Impreza 05>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0882G12MF
Наименование 0882G12MF_к-т подшипник ступ. пер.!\ Subaru Impreza 05>
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 77,45
Вес [кг] 3,59
Длина упаковки [см] 13,8
Ширина упаковки [см] 13,8
Высота упаковки [см] 9,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0882G12MF_к-т подшипник ступ. пер.!\ Subaru Impreza 05> производителя FEBEST с артикулом 0882G12MF в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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