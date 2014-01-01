|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0882G12MF
|Наименование
|0882G12MF_к-т подшипник ступ. пер.!\ Subaru Impreza 05>
|Сторона установки
|передний мост
|Высота [мм]
|77,45
|Вес [кг]
|3,59
|Длина упаковки [см]
|13,8
|Ширина упаковки [см]
|13,8
|Высота упаковки [см]
|9,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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