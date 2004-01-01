|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0882B9MR
|Наименование
|0882-B9MR_к-кт подшипника ступицы задн.!\ Subaru Tribeca W10 2004-2014
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|4,127
|Длина упаковки [см]
|14,0
|Ширина упаковки [см]
|14,0
|Высота упаковки [см]
|11,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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