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0882-B13MF_к-кт подш. ступ.пер.!\ Subaru Legacy 03> артикул 0882B13MF FEBEST в Алматы

0882B13MF FEBEST 0882-B13MF_к-кт подш. ступ.пер.!\ Subaru Legacy 03>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0882B13MF
Наименование 0882-B13MF_к-кт подш. ступ.пер.!\ Subaru Legacy 03>
Сторона установки передний мост
Высота [мм] 74,2
Вес [кг] 2,757
Длина упаковки [см] 12,5
Ширина упаковки [см] 12,5
Высота упаковки [см] 9,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0882-B13MF_к-кт подш. ступ.пер.!\ Subaru Legacy 03> производителя FEBEST с артикулом 0882B13MF в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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