|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0875G11F
|Наименование
|0875-G11F_рем.к-т диск.торм. передн.!\ Subaru Impreza/Legacy II/III 92-00
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,052
|Тормозная установка
|AKEBONO
|Длина упаковки [см]
|7,5
|Ширина упаковки [см]
|7,5
|Высота упаковки [см]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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