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0875-G11F_рем.к-т диск.торм. передн.!\ Subaru Impreza/Legacy II/III 92-00 артикул 0875G11F FEBEST в Алматы

0875G11F FEBEST 0875-G11F_рем.к-т диск.торм. передн.!\ Subaru Impreza/Legacy II/III 92-00
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0875G11F
Наименование 0875-G11F_рем.к-т диск.торм. передн.!\ Subaru Impreza/Legacy II/III 92-00
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,052
Тормозная установка AKEBONO
Длина упаковки [см] 7,5
Ширина упаковки [см] 7,5
Высота упаковки [см] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0875-G11F_рем.к-т диск.торм. передн.!\ Subaru Impreza/Legacy II/III 92-00 производителя FEBEST с артикулом 0875G11F в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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