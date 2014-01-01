|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0875B9F
|Наименование
|0875B9F_рем.к-т диск.торм.!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy/Tribeca B9 03> d.43
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,052
|Тормозная установка
|TOKICO
|Длина упаковки [см]
|6,5
|Ширина упаковки [см]
|6,5
|Высота упаковки [см]
|4,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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