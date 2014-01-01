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0875B9F_рем.к-т диск.торм.!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy/Tribeca B9 03> d.43 артикул 0875B9F FEBEST в Алматы

0875B9F FEBEST 0875B9F_рем.к-т диск.торм.!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy/Tribeca B9 03> d.43
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0875B9F
Наименование 0875B9F_рем.к-т диск.торм.!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy/Tribeca B9 03> d.43
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,052
Тормозная установка TOKICO
Длина упаковки [см] 6,5
Ширина упаковки [см] 6,5
Высота упаковки [см] 4,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0875B9F_рем.к-т диск.торм.!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy/Tribeca B9 03> d.43 производителя FEBEST с артикулом 0875B9F в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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