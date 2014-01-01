|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0875B12F
|Наименование
|0875-B12F_ремкомплект суппорта тормозного переднего!\ Subaru Legacy B12 98-03
|Сторона установки
|передний мост
|Диаметр [мм]
|44
|Вес [кг]
|0,07
|Тормозная установка
|AKEBONO
|Длина упаковки [см]
|15,0
|Ширина упаковки [см]
|15,0
|Высота упаковки [см]
|1,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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