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0875-B12F_ремкомплект суппорта тормозного переднего!\ Subaru Legacy B12 98-03 артикул 0875B12F FEBEST в Алматы

0875B12F FEBEST 0875-B12F_ремкомплект суппорта тормозного переднего!\ Subaru Legacy B12 98-03
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0875B12F
Наименование 0875-B12F_ремкомплект суппорта тормозного переднего!\ Subaru Legacy B12 98-03
Сторона установки передний мост
Диаметр [мм] 44
Вес [кг] 0,07
Тормозная установка AKEBONO
Длина упаковки [см] 15,0
Ширина упаковки [см] 15,0
Высота упаковки [см] 1,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0875-B12F_ремкомплект суппорта тормозного переднего!\ Subaru Legacy B12 98-03 производителя FEBEST с артикулом 0875B12F в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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