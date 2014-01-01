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0825-B13R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03 артикул 0825B13R FEBEST в Алматы

0825B13R FEBEST 0825-B13R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0825B13R
Наименование 0825-B13R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03
Сторона установки Задний мост, спереди
Вес [кг] 0,849
Тип рычага Поперечный рычаг
Длина упаковки [см] 34,5
Ширина упаковки [см] 7,8
Высота упаковки [см] 6,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0825-B13R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03 производителя FEBEST с артикулом 0825B13R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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