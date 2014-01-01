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0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03 артикул 0825B12R FEBEST в Алматы

0825B12R FEBEST 0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0825B12R
Наименование 0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03
Сторона установки Задний мост, спереди
Вес [кг] 0,833
Тип рычага Поперечный рычаг
Длина упаковки [см] 34,0
Ширина упаковки [см] 8,0
Высота упаковки [см] 5,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03 производителя FEBEST с артикулом 0825B12R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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