|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0825B12R
|Наименование
|0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03
|Сторона установки
|Задний мост, спереди
|Вес [кг]
|0,833
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Длина упаковки [см]
|34,0
|Ширина упаковки [см]
|8,0
|Высота упаковки [см]
|5,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 0825B12R_рычаг задней подвески!\ Subaru Legacy B12 99-03 производителя FEBEST с артикулом 0825B12R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита