|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0823S11R
|Наименование
|0823S11R_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Legacy 94-98, Forester 02>
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,265
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина упаковки [см]
|10,5
|Ширина упаковки [см]
|6,2
|Высота упаковки [см]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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