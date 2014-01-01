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0823S11R_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Legacy 94-98, Forester 02> артикул 0823S11R FEBEST в Алматы

0823S11R FEBEST 0823S11R_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Legacy 94-98, Forester 02>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0823S11R
Наименование 0823S11R_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Legacy 94-98, Forester 02>
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,265
Стойка Соединительная штанга
Длина упаковки [см] 10,5
Ширина упаковки [см] 6,2
Высота упаковки [см] 3,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0823S11R_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Legacy 94-98, Forester 02> производителя FEBEST с артикулом 0823S11R в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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