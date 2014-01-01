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0823B9F_тяга стабилизатора переднего!\ Subaru Outback 10> артикул 0823B9F FEBEST в Алматы

0823B9F FEBEST 0823B9F_тяга стабилизатора переднего!\ Subaru Outback 10>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0823B9F
Наименование 0823B9F_тяга стабилизатора переднего!\ Subaru Outback 10>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 72
Вес [кг] 0,36
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 13,5
Ширина упаковки [см] 7,0
Высота упаковки [см] 3,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0823B9F_тяга стабилизатора переднего!\ Subaru Outback 10> производителя FEBEST с артикулом 0823B9F в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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