|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0823B12F
|Наименование
|0823B12F_тяга стабилизатора переднего!\ Subaru Legacy B4 01>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,27
|Стойка
|Соединительная штанга
|Длина упаковки [см]
|12,5
|Ширина упаковки [см]
|7,0
|Высота упаковки [см]
|7,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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