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0823-20AL_тяга стабилизатора передняя (алюминиевая)! \ Subaru Impreza G11 2000-2007 артикул 082320AL FEBEST в Алматы

082320AL FEBEST 0823-20AL_тяга стабилизатора передняя (алюминиевая)! \ Subaru Impreza G11 2000-2007
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 082320AL
Наименование 0823-20AL_тяга стабилизатора передняя (алюминиевая)! \ Subaru Impreza G11 2000-2007
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,184
Материал алюминий
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 11,0
Ширина упаковки [см] 4,0
Высота упаковки [см] 4,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0823-20AL_тяга стабилизатора передняя (алюминиевая)! \ Subaru Impreza G11 2000-2007 производителя FEBEST с артикулом 082320AL в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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