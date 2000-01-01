|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|082320AL
|Наименование
|0823-20AL_тяга стабилизатора передняя (алюминиевая)! \ Subaru Impreza G11 2000-2007
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,184
|Материал
|алюминий
|Стойка
|Штанга с качающимися полуосями
|Длина упаковки [см]
|11,0
|Ширина упаковки [см]
|4,0
|Высота упаковки [см]
|4,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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