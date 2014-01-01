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0823003_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Impreza/Legasy 89-00 артикул 0823003 FEBEST в Алматы

0823003 FEBEST 0823003_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Impreza/Legasy 89-00
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0823003
Наименование 0823003_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Impreza/Legasy 89-00
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,265
Стойка Штанга с качающимися полуосями
Длина упаковки [см] 13,8
Ширина упаковки [см] 9,0
Высота упаковки [см] 3,4

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0823003_тяга стабилизатора заднего!\ Subaru Impreza/Legasy 89-00 производителя FEBEST с артикулом 0823003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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