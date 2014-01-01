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0822-W10_тяга рулевая!\ Subaru Tribeca 06> артикул 0822W10 FEBEST в Алматы

0822W10 FEBEST 0822-W10_тяга рулевая!\ Subaru Tribeca 06>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0822W10
Наименование 0822-W10_тяга рулевая!\ Subaru Tribeca 06>
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 0,68
Размер резьбы 1 M14x1,5
Размер резьбы 2 M20x1,5
Длина упаковки [см] 34,2
Ширина упаковки [см] 3,6
Высота упаковки [см] 3,6
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0822-W10_тяга рулевая!\ Subaru Tribeca 06> производителя FEBEST с артикулом 0822W10 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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