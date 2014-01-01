|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0822W10
|Наименование
|0822-W10_тяга рулевая!\ Subaru Tribeca 06>
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,68
|Размер резьбы 1
|M14x1,5
|Размер резьбы 2
|M20x1,5
|Длина упаковки [см]
|34,2
|Ширина упаковки [см]
|3,6
|Высота упаковки [см]
|3,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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