|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0817PB13
|Наименование
|0817P-B13_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Mazda CX-7 06-12
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|98,5
|Вес [кг]
|0,226
|Материал
|поливинилхлорида
|Внутренний диаметр 1(мм)
|24
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|73
|Длина упаковки [см]
|13,5
|Ширина упаковки [см]
|8,0
|Высота упаковки [см]
|8,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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