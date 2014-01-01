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0817P-B13_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Mazda CX-7 06-12 артикул 0817PB13 FEBEST в Алматы

0817PB13 FEBEST 0817P-B13_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Mazda CX-7 06-12
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0817PB13
Наименование 0817P-B13_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Mazda CX-7 06-12
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 98,5
Вес [кг] 0,226
Материал поливинилхлорида
Внутренний диаметр 1(мм) 24
Внутренний диаметр 2 (мм) 73
Длина упаковки [см] 13,5
Ширина упаковки [см] 8,0
Высота упаковки [см] 8,0

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0817P-B13_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ Mazda CX-7 06-12 производителя FEBEST с артикулом 0817PB13 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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