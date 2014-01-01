|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0815G12
|Наименование
|0815-G12_пыльник ШРУСа внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07-11
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Длина [мм]
|92
|Вес [кг]
|0,316
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир
|Внутренний диаметр 1(мм)
|20,4
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|72,4
|Длина упаковки [см]
|13,3
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|8,7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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