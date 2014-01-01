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0815-G12_пыльник ШРУСа внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07-11 артикул 0815G12 FEBEST в Алматы

0815G12 FEBEST 0815-G12_пыльник ШРУСа внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07-11
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0815G12
Наименование 0815-G12_пыльник ШРУСа внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07-11
Сторона установки со стороны коробки передач
Длина [мм] 92
Вес [кг] 0,316
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Тип соединения / сочленения Шарнир
Внутренний диаметр 1(мм) 20,4
Внутренний диаметр 2 (мм) 72,4
Длина упаковки [см] 13,3
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 8,7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0815-G12_пыльник ШРУСа внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07-11 производителя FEBEST с артикулом 0815G12 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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