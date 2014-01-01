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0815-B9_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего! 70.3x92x20.5\ Subaru Impreza 00-07 артикул 0815B9 FEBEST в Алматы

0815B9 FEBEST 0815-B9_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего! 70.3x92x20.5\ Subaru Impreza 00-07
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0815B9
Наименование 0815-B9_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего! 70.3x92x20.5\ Subaru Impreza 00-07
Сторона установки со стороны коробки передач
Длина [мм] 90
Вес [кг] 0,288
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 1(мм) 20,5
Внутренний диаметр 2 (мм) 70
Длина упаковки [см] 14,3
Ширина упаковки [см] 8,5
Высота упаковки [см] 8,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0815-B9_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего! 70.3x92x20.5\ Subaru Impreza 00-07 производителя FEBEST с артикулом 0815B9 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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