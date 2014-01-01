|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0815B9
|Наименование
|0815-B9_к-кт пыльника ШРУСа внутреннего! 70.3x92x20.5\ Subaru Impreza 00-07
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Длина [мм]
|90
|Вес [кг]
|0,288
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
|Внутренний диаметр 1(мм)
|20,5
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|70
|Длина упаковки [см]
|14,3
|Ширина упаковки [см]
|8,5
|Высота упаковки [см]
|8,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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