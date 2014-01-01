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0811-G12_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07> артикул 0811G12 FEBEST в Алматы

0811G12 FEBEST 0811-G12_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0811G12
Наименование 0811-G12_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07>
Сторона установки со стороны коробки передач, передний мост
Вес [кг] 2,589
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 25
Зубчатое соединение со стороны коробки 29
Диаметр прокладки [мм] 35
Наружный диаметр [мм] 76,0
Длина упаковки [см] 24,5
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0811-G12_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Impreza G12 07> производителя FEBEST с артикулом 0811G12 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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