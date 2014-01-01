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0811-B9_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 2.0/2.5/2.0D 05> артикул 0811B9 FEBEST в Алматы

0811B9 FEBEST 0811-B9_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 2.0/2.5/2.0D 05>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0811B9
Наименование 0811-B9_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 2.0/2.5/2.0D 05>
Сторона установки передний мост, со стороны коробки передач
Вес [кг] 2,42
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внешнее зацепление со стороны дифференциала 25
Зубчатое соединение со стороны коробки 29
Диаметр прокладки [мм] 35
Наружный диаметр [мм] 75,0
Длина упаковки [см] 21,5
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0811-B9_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 2.0/2.5/2.0D 05> производителя FEBEST с артикулом 0811B9 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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