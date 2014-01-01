|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0811B9
|Наименование
|0811-B9_ШРУС внутренний к-кт!\ Subaru Forester/Impreza/Legacy 2.0/2.5/2.0D 05>
|Сторона установки
|передний мост, со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|2,42
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внешнее зацепление со стороны дифференциала
|25
|Зубчатое соединение со стороны коробки
|29
|Диаметр прокладки [мм]
|35
|Наружный диаметр [мм]
|75,0
|Длина упаковки [см]
|21,5
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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