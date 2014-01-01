menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

0810-B13_ШРУС наружный к-кт!\ Subaru Legacy (B13) 03-09 артикул 0810B13 FEBEST в Алматы

0810B13 FEBEST 0810-B13_ШРУС наружный к-кт!\ Subaru Legacy (B13) 03-09
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0810B13
Наименование 0810-B13_ШРУС наружный к-кт!\ Subaru Legacy (B13) 03-09
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Вес [кг] 1,756
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 52
Наружный диаметр [мм] 76,0
Длина упаковки [см] 18,5
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

С этим товаром покупают...

CTR CVSU2

Сайлентблок рычага подвески перед

CTR CE0642

Рулевой наконечник L/R

CHERY T212915001

ЗАДНИЙ АМОРТИЗАТОР

SUBARU 20254AE020

Сайлентблок подвески

CAFFARO 37700

Натяжной ролик, поликлиновой ремень
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0810-B13_ШРУС наружный к-кт!\ Subaru Legacy (B13) 03-09 производителя FEBEST с артикулом 0810B13 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0