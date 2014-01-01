|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0810026A44
|Наименование
|0810-026A44_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Subaru Forester S10 96-02/Impreza G11 00-07
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Вес [кг]
|2,386
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Число зубцов кольца ABS
|44
|Наружный диаметр [мм]
|83,0
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Длина упаковки [см]
|20,0
|Ширина упаковки [см]
|10,5
|Высота упаковки [см]
|10,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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