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0810-026A44_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Subaru Forester S10 96-02/Impreza G11 00-07 артикул 0810026A44 FEBEST в Алматы

0810026A44 FEBEST 0810-026A44_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Subaru Forester S10 96-02/Impreza G11 00-07
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0810026A44
Наименование 0810-026A44_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Subaru Forester S10 96-02/Impreza G11 00-07
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Вес [кг] 2,386
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 56
Число зубцов кольца ABS 44
Наружный диаметр [мм] 83,0
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Длина упаковки [см] 20,0
Ширина упаковки [см] 10,5
Высота упаковки [см] 10,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0810-026A44_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Subaru Forester S10 96-02/Impreza G11 00-07 производителя FEBEST с артикулом 0810026A44 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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