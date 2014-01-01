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0788-GRV_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara JB416 06-14 артикул 0788GRV FEBEST в Алматы

0788GRV FEBEST 0788-GRV_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara JB416 06-14
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0788GRV
Наименование 0788-GRV_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara JB416 06-14
Вес [кг] 0,148
Внутренний диаметр 10,3
Наружный диаметр [мм] 69,8
Количество канавок 1
Длина упаковки [см] 6,9
Ширина упаковки [см] 6,9
Высота упаковки [см] 2,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0788-GRV_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara JB416 06-14 производителя FEBEST с артикулом 0788GRV в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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