|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0788GRV
|Наименование
|0788-GRV_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara JB416 06-14
|Вес [кг]
|0,148
|Внутренний диаметр
|10,3
|Наружный диаметр [мм]
|69,8
|Количество канавок
|1
|Длина упаковки [см]
|6,9
|Ширина упаковки [см]
|6,9
|Высота упаковки [см]
|2,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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