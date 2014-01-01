|Производитель / Поставщик
|FEBEST
|№ Производителя
|0788001
|Наименование
|0788-001_ролик обводной!\ Suzuki Grand Vitara 2.0 05>
|Вес [кг]
|0,313
|Внутренний диаметр
|10,2
|Наружный диаметр [мм]
|85
|Длина упаковки [см]
|8,5
|Ширина упаковки [см]
|8,5
|Высота упаковки [см]
|2,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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