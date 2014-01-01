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0787-RH418_ролик натяжной ремня генератора!\ Suzuki Jimny 1.3 16V 05> артикул 0787RH418 FEBEST в Алматы

0787RH418 FEBEST 0787-RH418_ролик натяжной ремня генератора!\ Suzuki Jimny 1.3 16V 05>
Производитель / Поставщик FEBEST
№ Производителя 0787RH418
Наименование 0787-RH418_ролик натяжной ремня генератора!\ Suzuki Jimny 1.3 16V 05>
Вес [кг] 0,646
Внутренний диаметр 8
Наружный диаметр [мм] 88
Длина упаковки [см] 8,8
Ширина упаковки [см] 8,8
Высота упаковки [см] 2,2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 0787-RH418_ролик натяжной ремня генератора!\ Suzuki Jimny 1.3 16V 05> производителя FEBEST с артикулом 0787RH418 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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