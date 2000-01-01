Ширина [мм] 63,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Если вы хотите купить подшипник 33220 для МАН аналог 06324990046 задний наружный 100x180x63 мм, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN F2000, Ман Командор. Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FAG с артикулом 33220. У данной детали есть аналоги с номерами: 0039814505, 0049811005, 0089813405, 110500248140, 110500248149, 202168, 463168. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG.