|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33220
|Наименование
|Подшипник 33220 для MAN аналог 06324990046 задний наружный 100x180x63 мм
|Внутренний диаметр
|100,00
|Наружный диаметр [мм]
|180,00
|Ширина [мм]
|63,00
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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