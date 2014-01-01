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Подшипник ступицы ДАФ 95 80x140x46 мм артикул 33216573810 FAG в Алматы

33216573810 FAG Подшипник ступицы ДАФ 95 80x140x46 мм
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33216573810
Наименование Подшипник ступицы ДАФ 95 80x140x46 мм
Внутренний диаметр 80,00
Наружный диаметр [мм] 140,00
Ширина [мм] 46,00
SVHC Не содержит особо опасных веществ!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы ДАФ 95 80x140x46 мм FAG с артикулом 33216573810 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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