Ширина [мм] 48,10 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы Даф Мерседес Рено арт. 33216-FG (33216) представлена по производителю FAG с артикулом 33216. У данной детали есть аналоги с номерами: 33216, 33216, 050299, 0556290, 110500243990, 19309, 33216573810. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы Даф Мерседес Рено арт. 33216-FG (33216) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.