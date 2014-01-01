Ширина [мм] 43,30 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы колеса 33215 FAG представлена по производителю FAG с артикулом 33215. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019800902, 0019802702, 0023336108, 0029818605, 0029818905, 0039813705, 0039817405. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы колеса 33215 FAG, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.