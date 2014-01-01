Ширина [мм] 41,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы наружний БПВ РОР САФ размеры 65x120x41 представлена по производителю FAG с артикулом 33213. Применяется на бпв эко, бпв эко плюс, бпв эко плюс 2, bpw eco, bpw eco plus, bpw eco plus 2. У данной детали есть аналоги с номерами: 0019800902, 0019800902, 0023336108, 0039813705, 0039813705, 0039817405, 0039817405. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы наружний БПВ РОР САФ размеры 65x120x41, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.