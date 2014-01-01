Ширина [мм] 39,50 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть 33212 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2173) представлена по производителю FAG с артикулом 33212. У данной детали есть аналоги с номерами: 33212, 232824, 98530285, 33212F, AAS33212F, 06562890045, 4200006400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 33212 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2173) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.