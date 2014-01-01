|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33212
|Наименование
|33212 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2173)
|Внутренний диаметр
|60,00
|Наружный диаметр [мм]
|110,00
|Ширина [мм]
|39,50
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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