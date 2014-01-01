|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33211
|Наименование
|Подшипник ступицы 055*100*35 MB/SAF 33211
|Внутренний диаметр
|55,00
|Наружный диаметр [мм]
|100,00
|Ширина [мм]
|35
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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