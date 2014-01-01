Ширина [мм] 33,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник роликовый 40*80*32 ступицы 33208 представлена по производителю FAG с артикулом 33208. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX300071, 33208, 1652127, 0735370463, 1905261, A0049816805, CRF33208A. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник роликовый 40*80*32 ступицы 33208 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.