Ширина [мм] 25,70 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы наружний Mascott 62*30*25 33206 FAG представлена по производителю FAG с артикулом 33206. У данной детали есть аналоги с номерами: 33206, 06324990175, 06324990065, VKHB2179, 8582740, 931012, 5010439054. Ступицы для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы наружний Mascott 62*30*25 33206 FAG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ступицы для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.