Ширина [мм] 22,80 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник роликовый конический 33205 представлена по производителю FAG с артикулом 33205. У данной детали есть аналоги с номерами: 010413, 110500243370, 33205F, A0069815805, AAS33205F, BK7703205, CRF33205. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник роликовый конический 33205, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.