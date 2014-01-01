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Подшипник ступицы 33118 DAF/BPW 90*150*45 33118 артикул 33118 FAG в Алматы

33118 FAG Подшипник ступицы 33118 DAF/BPW 90*150*45 33118
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33118
Наименование Подшипник ступицы 33118 DAF/BPW 90*150*45 33118
Внутренний диаметр 90,00
Наружный диаметр [мм] 150,00
Ширина [мм] 45,00
SVHC Не содержит особо опасных веществ!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы 33118 DAF/BPW 90*150*45 33118 FAG с артикулом 33118 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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