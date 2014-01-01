Ширина [мм] 43,20 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы задний 85*140*41 33117 представлена по производителю FAG с артикулом 33117. У данной детали есть аналоги с номерами: 33117, 33117, ZX300036, 010390, 0019806702, 0059818305, 0059818605. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы задний 85*140*41 33117 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.