|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33117
|Наименование
|Подшипник ступицы задний 85*140*41 33117
|Внутренний диаметр
|85,00
|Наружный диаметр [мм]
|140,00
|Ширина [мм]
|43,20
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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