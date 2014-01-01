Ширина [мм] 38,30 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы внутренний 80x130x37 БПВ/Ивеко/РОР 33116 представлена по производителю FAG с артикулом 33116. У данной детали есть аналоги с номерами: 33116, 33116, BR0104002, 95344, 1282786, 1356360, 1371366. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы внутренний 80x130x37 БПВ/Ивеко/РОР 33116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.