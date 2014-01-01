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Подшипник ступицы внутренний 80x130x37 BPW/Iveco/ROR 33116 артикул 33116 FAG в Алматы

33116 FAG Подшипник ступицы внутренний 80x130x37 BPW/Iveco/ROR 33116
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33116
Наименование Подшипник ступицы внутренний 80x130x37 BPW/Iveco/ROR 33116
Внутренний диаметр 80,00
Наружный диаметр [мм] 130,00
Ширина [мм] 38,30
SVHC Не содержит особо опасных веществ!
Запчасть подшипник ступицы внутренний 80x130x37 БПВ/Ивеко/РОР 33116 представлена по производителю FAG с артикулом 33116. У данной детали есть аналоги с номерами: 33116, 33116, BR0104002, 95344, 1282786, 1356360, 1371366. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник ступицы внутренний 80x130x37 БПВ/Ивеко/РОР 33116 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы внутренний 80x130x37 BPW/Iveco/ROR 33116 FAG с артикулом 33116 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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