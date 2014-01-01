Ширина [мм] 27,50 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть Подшипник VKHB2190 представлена по производителю FAG с артикулом 33108. У данной детали есть аналоги с номерами: 33108, CRF33108A, 33108F, AAS33108F, 1905252, 5003090072, 5010439059. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FAG для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.