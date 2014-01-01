|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|3305B2RSRTVH
|Наименование
|Подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH, FAG
|Система измерения
|Метрические
|Материал тела качения
|Сталь
|Тип уплотнения
|Контактное
|Материал уплотнения
|Резина
|Материал сепаратора
|Полиамид
|Тип трения
|Качения
|Радиальный зазор
|CN
|Точность
|PN
|Материал подшипника
|Сталь
|Конструкция
|Цилиндрический
|Направление нагрузки
|Радиально-упорный
|Центрирование сепоратора
|По телам качения
|Конструкция сепоратора
|Цельный
|Рядность
|Двухрядные
|Тела качения
|Шарики
|Рабочая температура
|Среднетемпературные
|Угол контакта
|25
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH, FAG FAG с артикулом 3305B2RSRTVH в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита