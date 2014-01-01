menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH, FAG артикул 3305B2RSRTVH FAG в Алматы

Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 3305B2RSRTVH
Наименование Подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH, FAG
Система измерения Метрические
Материал тела качения Сталь
Тип уплотнения Контактное
Материал уплотнения Резина
Материал сепаратора Полиамид
Тип трения Качения
Радиальный зазор CN
Точность PN
Материал подшипника Сталь
Конструкция Цилиндрический
Направление нагрузки Радиально-упорный
Центрирование сепоратора По телам качения
Конструкция сепоратора Цельный
Рядность Двухрядные
Тела качения Шарики
Рабочая температура Среднетемпературные
Угол контакта 25
Запчасть подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH FAG представлена по производителю FAG с артикулом 3305B.2RSR.TVH. У данной детали есть аналоги с номерами: 3305B2RSRTVH, 063148900, 06314890075, 315300, 315300OEM, 33052RS, 06314890075. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH FAG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH, FAG FAG с артикулом 3305B2RSRTVH в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0