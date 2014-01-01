Тип уплотнения Контактное Материал уплотнения Резина Материал сепаратора Полиамид Тип трения Качения Радиальный зазор CN Точность PN Материал подшипника Сталь Конструкция Цилиндрический Направление нагрузки Радиально-упорный Центрирование сепоратора По телам качения Конструкция сепоратора Цельный Рядность Двухрядные Тела качения Шарики Рабочая температура Среднетемпературные Угол контакта 25

Запчасть подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH FAG представлена по производителю FAG с артикулом 3305B.2RSR.TVH. У данной детали есть аналоги с номерами: 3305B2RSRTVH, 063148900, 06314890075, 315300, 315300OEM, 33052RS, 06314890075. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник натяжителя 3305B.2RSR.TVH FAG на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.