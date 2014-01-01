Ширина [мм] 49,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы внутренний МАН и Мерседес размеры 110*170*47 мм представлена по производителю FAG с артикулом 33022. У данной детали есть аналоги с номерами: 33022, 33022, 010385, CRF33022A, 463852, 463852OEM, 23314. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы внутренний МАН и Мерседес размеры 110*170*47 мм, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.