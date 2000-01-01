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Подшипник ступицы МАН Ф2000 ТГА ТГС TGX 105*160*43 мм 33021 артикул 33021 FAG в Алматы

33021 FAG Подшипник ступицы МАН Ф2000 ТГА ТГС TGX 105*160*43 мм 33021
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33021
Наименование Подшипник ступицы МАН Ф2000 ТГА ТГС TGX 105*160*43 мм 33021
Внутренний диаметр 105,00
Наружный диаметр [мм] 160,00
Ширина [мм] 43,00
SVHC Не содержит особо опасных веществ!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы МАН Ф2000 ТГА ТГС TGX 105*160*43 мм 33021 FAG с артикулом 33021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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