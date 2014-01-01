|Производитель / Поставщик
|FAG
|№ Производителя
|33020561694
|Наименование
|Подшипник ступицы внутренний МАН Ф90 100*150*39 мм
|Внутренний диаметр
|100,00
|Наружный диаметр [мм]
|150,00
|Ширина [мм]
|39,00
|SVHC
|Не содержит особо опасных веществ!
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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