Ширина [мм] 41,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ представлена по производителю FAG с артикулом 33019. У данной детали есть аналоги с номерами: 0009809602, 0029818405, 0029819005, 0039818605, 050319, 06324990036, 06324990123. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.