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Подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ артикул 33019 FAG в Алматы

33019 FAG Подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33019
Наименование Подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ
Внутренний диаметр 95,00
Наружный диаметр [мм] 145,00
Ширина [мм] 41,00
SVHC Не содержит особо опасных веществ!
Запчасть подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ представлена по производителю FAG с артикулом 33019. У данной детали есть аналоги с номерами: 0009809602, 0029818405, 0029819005, 0039818605, 050319, 06324990036, 06324990123. Подшипники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные подшипники с гарантией от производителя FAG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник ступицы ДАФ 95 ХФ FAG с артикулом 33019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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