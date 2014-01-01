Ширина [мм] 39,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть 33018 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2048) представлена по производителю FAG с артикулом 33018. У данной детали есть аналоги с номерами: 33018, 183768, 5000350020, 116451, 5516014319, 1309570, 7220692100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия 33018 (FAG) Подшипник ступицы колеса (VKHB 2048) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAG. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.