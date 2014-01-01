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Подшипник чашки дифференциала редуктора R660 R662 Скания 1911811 артикул 33017 FAG в Алматы

33017 FAG Подшипник чашки дифференциала редуктора R660 R662 Скания 1911811
Производитель / Поставщик FAG
№ Производителя 33017
Наименование Подшипник чашки дифференциала редуктора R660 R662 Скания 1911811
Внутренний диаметр 85,00
Наружный диаметр [мм] 130,00
Ширина [мм] 37,70
SVHC Не содержит особо опасных веществ!

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подшипник чашки дифференциала редуктора R660 R662 Скания 1911811 FAG с артикулом 33017 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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