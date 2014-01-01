Ширина [мм] 32,20 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть Подшипник VKHB2046 (33015) представлена по производителю FAG с артикулом 33015. У данной детали есть аналоги с номерами: CRF33015A, 33015F, AAS33015F, 1133049, 06324916900, 06324990059, 06324990180. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти FAG для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.