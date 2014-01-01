Ширина [мм] 29,00 SVHC Не содержит особо опасных веществ!

Запчасть подшипник представлена по производителю FAG с артикулом 33013. У данной детали есть аналоги с номерами: 183766, 33013F, 5010439190, AAS33013F, AAS594593X, CRF33013A, VKHB2047. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FAG. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.